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    Третьяк: Новый лимит на легионеров полезен нашему хоккею

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    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о лимите на легионером в КХЛ.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    В текущем сезоне КХЛ лимит на легионеров был ужесточен — до трех иностранных игроков в команде. Ранее можно было заявлять пять легионеров.

    «Позитивные последствия принес совместный шаг ФХР и министерства спорта по ужесточению лимита на легионеров в КХЛ.

    На высшем профессиональном уровне появилось более 60 рабочих мест для русских игроков, и большинство из них заняли молодые спортсмены.

    Они ярко заявляют о себе в текущем чемпионате, прогрессируют, выходят на новый уровень.

    Благодаря тому, что иностранцев стало меньше, у наших ребят появляется больше игрового времени, больше возможностей поиграть в первом-втором звене, в большинстве.

    Новый лимит полезен нашему хоккею.

    В том числе и потому, что клубным менеджерам приходится искать своих, активнее заниматься селекцией, давать шанс выпускникам МХЛ, либо хоккеистам из ВХЛ.

    Это лучше, чем комплектовать первую пятерку иностранцами из Европы и Америки», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

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