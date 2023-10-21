Третьяк: Новый лимит на легионеров полезен нашему хоккею

Президент Федерации хоккея Россиивысказался о лимите на легионером в КХЛ.

В текущем сезоне КХЛ лимит на легионеров был ужесточен — до трех иностранных игроков в команде. Ранее можно было заявлять пять легионеров.

«Позитивные последствия принес совместный шаг ФХР и министерства спорта по ужесточению лимита на легионеров в КХЛ.

На высшем профессиональном уровне появилось более 60 рабочих мест для русских игроков, и большинство из них заняли молодые спортсмены.

Они ярко заявляют о себе в текущем чемпионате, прогрессируют, выходят на новый уровень.

Благодаря тому, что иностранцев стало меньше, у наших ребят появляется больше игрового времени, больше возможностей поиграть в первом-втором звене, в большинстве.

Новый лимит полезен нашему хоккею.

В том числе и потому, что клубным менеджерам приходится искать своих, активнее заниматься селекцией, давать шанс выпускникам МХЛ, либо хоккеистам из ВХЛ.

Это лучше, чем комплектовать первую пятерку иностранцами из Европы и Америки», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».