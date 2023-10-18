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    «Молодой парень, у которого впереди великолепная карьера». Ип — об игре Силаева

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Торпедо
    Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип высказался об перспективах 17-летнего защитника «Торпедо» Антона Силаева.

    Брэндон Ип
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    Брэндон Ип

    «Просто безумие, какая молодёжь сейчас появляется, какое у этих ребят катание, видение игры. И какие они быстрые, особенно по сравнению со мной, я-то, наоборот, уже только медленнее становлюсь (улыбается). Тяжело за ними успевать!

    Впечатляет молодой защитник "Торпедо" Силаев. Потрясающее катание, тем более с учётом его роста под два метра. Очень молодой парень, у которого впереди великолепная карьера, это уже сейчас видно», — сказал Ип Чемпионату.

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