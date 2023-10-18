«Молодой парень, у которого впереди великолепная карьера». Ип — об игре Силаева

Капитанвысказался об перспективах 17-летнего защитника

«Просто безумие, какая молодёжь сейчас появляется, какое у этих ребят катание, видение игры. И какие они быстрые, особенно по сравнению со мной, я-то, наоборот, уже только медленнее становлюсь (улыбается). Тяжело за ними успевать!

Впечатляет молодой защитник "Торпедо" Силаев. Потрясающее катание, тем более с учётом его роста под два метра. Очень молодой парень, у которого впереди великолепная карьера, это уже сейчас видно», — сказал Ип Чемпионату.

В нынешнем сезоне Силаев провел 19 матчей за «Торпедо» и набрал 7 (2+5) очков.