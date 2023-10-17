Жамнов: Понимали, что у нас две игры через день и расслабляться нельзя

Главный тренерпрокомментировал победу над(5:2).

«Думаю, игра складывалась неплохо. Мы понимали, что "Сочи" — серьёзная команда, настраивались на них. Понимали, что у нас две игры через день и расслабляться нельзя. Но когда повели, возникла вальяжность, отдали чуть инициативу. Тем не менее, ребята молодцы, готовимся к следующему матчу.

В чём магия тройки Голдобин-Морозов-Порядин? Это не магия, это химия! Я думаю, они могут играть ещё сильнее, работа с ними ведётся, думаю, они ещё покажут себя», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 28-ю очками в активе. «Сочи» — на 5-й позиции (23 балла).