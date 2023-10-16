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    Тарасенко: Когда начинается новый сезон, ты пытаешься забить

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Оттава Сенаторз Тампа-Бэй Лайтнинг
    Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:2). В этой игре он набрал два (1+1) очка.

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    «Победа — это всегда волнительно. Перед сезоном у нас было много разговоров. Когда вы выигрываете, все меняется, настроение становится другим, атмосфера. Всегда есть давление.

    Когда начинается новый сезон, ты пытаешься забить, тем более это мой первый сезон в "Оттаве". Вся моя семья приехала сюда несколько дней назад, так что для меня это важный момент, не буду врать», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

    В следующем матче «Оттава» 19 октября сыграет с «Вашингтоном», «Тампа» 18 октября встретится с «Баффало».

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