Тарасенко: Когда начинается новый сезон, ты пытаешься забить

Форвард «Оттавы»подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:2). В этой игре он набрал два (1+1) очка.

«Победа — это всегда волнительно. Перед сезоном у нас было много разговоров. Когда вы выигрываете, все меняется, настроение становится другим, атмосфера. Всегда есть давление.

Когда начинается новый сезон, ты пытаешься забить, тем более это мой первый сезон в "Оттаве". Вся моя семья приехала сюда несколько дней назад, так что для меня это важный момент, не буду врать», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

В следующем матче «Оттава» 19 октября сыграет с «Вашингтоном», «Тампа» 18 октября встретится с «Баффало».