НХЛ. Дебютный гол Минтюкова помог «Анахайму» победить «Каролину», «Тампа» уступила «Оттаве»

«Оттава» — «Тампа-Бэй» 5:2

В составе «Сенаторз» 2 (1+1) очка набрал Владимир Тарасенко, который забил дебютный гол за команду, Артем Зуб отметился результативной передачей.

У «Тампы» нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев завершили встречу с показателями полезности по «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) Голы: Тарасенко — 1 (Грейг, Чикран), 7:02 — 1:0. Чирелли — 1 (Раддиш, Жанно), 21:00 — 1:1. Ткачак — 3 (Жиру), 28:48 — 2:1. Жанно — 1 (Эйссимонт, Хедман), 33:00 — 2:2. Джозеф — 2 (Тарасенко), 39:01 — 3:2. Ткачак — 4 (Сандерсон, Зуб), 52:53 — 4:2. Штюцле — 2 (п.в., Ткачак, Корписало), 57:17 — 5:2Вратари: Корписало — ТомкинсШтраф: 6-8Броски: 38 (17+15+6) — 24 (3+10+11)

В следующем матче «Оттава» 19 октября сыграет с «Вашингтоном», «Тампа» 18 октября встретится с «Баффало».

«Оттава» — «Тампа-Бэй» 5:2

«Анахайм» — «Каролина» 6:3

В составе «Дакс» хет-трик оформил Фрэнк Ватрано, два (1+1) очка у Кэма Фаулера, еще по голу забили Сэм Кэррик и Павел Минтюков, который забросил дебютную шайбу в НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Каролина» — 6:3 (3:0, 1:1, 2:2) Голы: С. Кэррик — 1 (Лисон), 6:52 — 1:0. Ватрано — 1 (Драйсдейл, Фаулер), 8:31 — 2:0. Минтюков — 1 (Лакомб, Строум), 12:06 — 3:0. Терявяйнен — 3 (Шей, Пеши), 33:52 — 3:1. Ватрано — 2 (Строум, Мактавиш), 36:44 — 4:1. Терявяйнен — 4 (бол., Бернс, Орлов), 43:01 — 4:2. Нечас — 1 (бол., Бантинг, Деанджело), 55:29 — 4:3. Фаулер — 1 (п.в., Терри, Хенрик), 58:03 — 5:3. Ватрано — 3 (п.в., Мактавиш), 58:41 — 6:3Вратари: Достал — РаантаШтраф: 28-20Броски: 25 (11+6+8) — 35 (8+12+15)

В следующем матче «Анахайм» 20 октября сыграет с «Далласом», «Каролина» 18 октября встретится с «Сан-Хосе».