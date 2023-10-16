«Лада» — «Нефтехимик»: счет матча 0:4, обзор голов

одержал гостевую победу над(4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В 1-м периоде команда Олега Леонтьева забросила 2 безответные шайбы. Сначала защитник Илья Хохлов хитрым кистевым броском открыл счет в этом матче, а затем нападающий «волков» Никита Сетдиков оказался самым расторопным на пятаке соперника, удвоив преимущество своей команды — 2:0.

Затем «Нефтехимик» отличился еще дважды. Дубль на свой счет записал защитник Лукаш Клок, забросив шайбы во 2-м и 3-м периодах встречи.

После этого матча «Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. «Лада» — на 5-й позиции (22 балла).