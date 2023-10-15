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    «Автомобилист» одержал волевую победу

    «Автомобилист» — «Витязь»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» смог в овертайме обыграть «Витязь» со счетом 3:2.

    Брукс Мэйсек
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    Брукс Мэйсек

    Первый период не принес забитых голов.

    Лишь на 30-й минуте была заброшена первая шайба. Ее автором стал форвард «Витязя» Давид Барак, реализовавший большинство.

    «Автомобилисту» удалось сравнять счет на 51-й минуте. Брукс Мэйсек забросил шайбу в численном большинстве.

    На 57-й минуте Игорь Угольников снова вывел гостей вперед.

    Но «Автомобилисту» на исходе матча удалось перевести игру в овертайм, благодаря голу Анатолия Голышева.

    А там уже Брукс Мэйсек оформил дубль и принес победу «Автомобилисту».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Барак — 3 (бол.), 29:16 — 0:1. Мэйсек — 8 (бол., Голышев, Широков), 50:24 — 1:1. Угольников — 3 (Савчик), 56:48 — 1:2. Голышев — 3 (бол., Да Коста, Мэйсек), 59:35 — 2:2. Мэйсек — 9 (Севостьянов, Макеев), 61:12 — 3:2Вратари: Галкин (57:50 — 58:02, 58:33 — 59:35) — ДорожкоБроски: 39 (13+13+12+1) — 20 (9+7+4+0)Штраф: 6 — 8

    После этого успеха у команды Николая Заварухина стало 26 очков, она идет на «Востоке» на третьей строчке. «Витязь» продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции с 10 очками.

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