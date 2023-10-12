НХЛ. «Ванкувер» разгромил «Эдмонтон», «Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес»

«Каролина» — «Оттава» 5:3

В составе канадского клуба результативную передачу отдал российский защитник Артем Зуб. Его одноклубник Владимир Тарасенко очков не набрал. Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов также не отметился результативными действиями.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Оттава» — 5:3 (0:1, 2:0, 3:2) Голы: Джозеф — 1 (Зуб, Келли), 3:14 — 0:1. Бантинг — 1 (бол., Ахо, Деанджело), 22:55 — 1:1. Терявяйнен — 1 (Нечас, Шей), 37:57 — 2:1. Стаал — 1 (Мартинук), 40:20 — 3:1. Келли — 1 (мен., Джозеф), 45:14 — 3:2. Штюцле — 1, 45:49 — 3:3. Шей — 1 (Фаст, Стаал), 47:51 — 4:3. Слэвин — 1 (мен., Котканиеми, Джарвис), 51:05 — 5:3Вратари: Андерсен — Корписало (59:25)Штраф: 10-14Броски: 42 (14+18+10) — 30 (12+9+9)

В следующем матче 15 октября «Каролина» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Оттава» 14 октября встретится с «Филадельфией».

«Каролина» — «Оттава» 5:3

«Торонто» — «Монреаль» 6:5 Б

В составе хозяев хет-трик оформил Остон Мэттьюс. За гостей дублем отметился Алекс Ньюхук. Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов совершил 19 сэйвов из 24 бросков соперника. Победный буллит реализовал Митч Марнер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Монреаль» — 6:5 Б (0:1, 3:1, 2:3, 0:0, 1:0) Голы: Эванс — 1, 3:01 — 0:1. Ньюхук — 1 (Слафковски, Дак), 21:10 — 0:2. Грегор — 1 (Клингберг), 27:46 — 1:2. Мэттьюс — 1 (бол., Марнер, Таварес), 34:51 — 2:2. Нюландер — 1 (бол., Клингберг, Таварес), 39:15 — 3:2. Кофилд — 1 (бол., Мэтисон, Сузуки), 44:25 — 3:3. Ньюхук — 2 (Джекай, Дак), 45:47 — 3:4. Юленен — 1 (Арве-Пинар), 51:55 — 3:5. Мэттьюс — 2 (Таварес, Райлли), 55:28 — 4:5. Мэттьюс — 3 (Нюландер), 58:53 — 5:5Победный буллит: МарнерВратари: Самсонов — АлленШтраф: 15-25Броски: 42 (10+16+13+3) — 24 (11+2+9+2)

Следующий матч в регулярке «кленовые листья» проведут 15 октября с «Миннесотой», «Канадиенс» в этот же день встретятся с «Чикаго».

«Торонто» — «Монреаль» 6:5 Б

«Бостон» — «Чикаго» 3:1

Первыми вышли вперед игроки «Чикаго». Гол забил Коннор Бедард. Это шайба стала дебютной для 18-летнего канадца в НХЛ. Форвард «Брюинз» Давид Пастрняк оформил дубль, а также одну шайбу забросил Трент Фредерик.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Чикаго» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: Бедард — 1 (Холл, Донато), 5:37 — 0:1. Фредерик — 1 (Карло, Пойтрас), 11:22 — 1:1. Пастрняк — 1 (Лучич), 33:09 — 2:1. Пастрняк — 2 (п.в., Маршан, Макэвой), 59:04 — 3:1Вратари: Ульмарк — Содерблум (58:15 — 59:04)Штраф: 13-23Броски: 33 (13+10+10) — 21 (9+5+7)

«Бостон» — «Чикаго» 3:1

«Ванкувер» — «Эдмонтон» 8:1

В составе «Кэнакс» покер оформил Брок Босер, а Джей Ти Миллер сделал четыре голевые передачи. Российский нападающий Андрей Кузьменко отдал результативный пас.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 8:1 (2:0, 3:1, 3:0) Голы: Гарлэнд — 1 (Петтерссон, Джулсен), 8:06 — 1:0. Бесер — 1 (Миллер, Ди Джузеппе), 11:27 — 2:0. Бесер — 2 (Миллер, Гронек), 24:03 — 3:0. Бесер — 3 (бол., Петтерссон, Кузьменко), 27:30 — 4:0. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Бушар), 28:20 — 4:1. Петтерссон — 1 (бол., Хьюз, Миллер), 31:08 — 5:1. Бесер — 4 (Хьюз, Гронек), 45:43 — 6:1. Миллер — 1 (бол., Хьюз, Петтерссон), 46:56 — 7:1. Джошуа — 1 (Лафферти, Хегландер), 54:48 — 8:1Вратари: Демко (Десмит, 48:05) — Кэмпбелл (Скиннер, 27:30)Штраф: 13-17Броски: 33 (10+10+13) — 27 (6+14+7)

В следующем туре 15 октября команды сыграют ответный матч на арене «Эдмонтона».

«Ванкувер» — «Эдмонтон» 8:1

«Калгари» — «Виннипег» 5:3

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился одной голевой передачей. У форварда «Джетс» Владислава Наместникова — «-2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Виннипег» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) Голы: Манджапане — 1 (бол., Ружичка, Хэнифин), 12:29 — 1:0. Коннор — 1 (Самберг, Пионк), 14:48 — 1:1. Уигар — 1 (Задоров, Дуэр), 17:50 — 2:1. Иафалло — 1 (Демело, Лаури), 31:19 — 2:2. Андерссон — 1 (мен., Линдхольм), 33:49 — 3:2. Шайфли — 1 (Моррисси), 54:18 — 3:3. Линдхольм — 1 (Манджапане, Юбердо), 58:28 — 4:3. Манджапане — 2 (п.в., Юбердо, Линдхольм), 59:53 — 5:3Вратари: Маркстрем — ХеллибакШтраф: 8-6Броски: 22 (8+6+8) — 37 (15+14+8)

«Калгари» — «Виннипег» 5:3

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» 2:5

В составе «Эвеланш» дублем отметился Микко Рантанен. Его одноклубник Валерий Ничушкин очков не набрал, как и хоккеист «Кингз» Владислав Гавриков. Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 35 бросков по воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2) Голы: Маккиннон — 1 (Рантанен, Друэн), 7:25 — 0:1. Макар — 1 (бол., Маккиннон, Рантанен), 22:54 — 0:2. Рантанен — 1 (Тэйвз, Маккиннон), 23:47 — 0:3. Грундстрем — 1 (Дано), 26:18 — 1:3. Байфилд — 1 (Копитар), 39:55 — 2:3. Рантанен — 2 (Джонсон, Макар), 44:59 — 2:4. Вуд — 1 (п.в., Колтон, Татар), 56:08 — 2:5Вратари: Тэлбот (55:58 — 56:08) — ГеоргиевШтраф: 15-19Броски: 36 (11+19+6) — 36 (9+14+13)

Следующий матч «Колорадо» проведет 15 октября с «Сан-Хосе», а «Лос-Анджелес» в этот же день примет «Каролину».