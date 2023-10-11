«Барыс» — «Динамо»: счет матча 3:2 Б, обзор голов

Решающий буллит забил Батырлан Муратов.
В основное время за «Барыс» голы забили Адиль Бекетаев и Райли Барбер.
У москвичей отличились Джордан Уил и Никита Гусев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Динамо» (Москва) — 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бекетаев — 1 (Старченко, Данияр), 3:48 — 1:0. Уил — 8 (бол., Менелл, Гусев), 7:31 — 1:1. Барбер — 7 (Оберг), 9:27 — 2:1. Гусев — 7 (Мартынов, Миронов), 35:42 — 2:2Победный буллит: МуратовВратари: Паскуале — КоноваловШтраф: 6 — 4Броски: 27 (8+10+8+1) — 32 (12+6+12+2)
«Барыс» набрал 15 очков и идет 9-м. «Динамо» (23) находится на 3-й строчке.