Тренер «Барыса»: Сегодня на льду была команда, они сражались

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался относительно матча против(2:1).

«Короткий срок подготовки, всего один день был. Ребят настраивали. Большую часть ребят я знаю, наши ребята знают мои требования, моё к ним отношение. Сегодня на льду была команда, они сражались. Это очень важная победа для всех.

Да, сегодня хорошо сработал наш видео-тренер. Спасибо ему большое. Вовремя увидели, что "вне игры" было. Если бы не увидели, матч был бы совсем другой.

Прошел ли кризис? Я бы не назвал это "кризисом". Должны у ребят глаза просто гореть. Они защищают один клуб, играют в КХЛ. Можно сказать, что они выступают за всю республику, показывают, на что они свободны. Думаю, что на лёд нужно выходить и сражаться друг за друга, отдаваться полностью игре, тогда и будет результат», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба «Барыса».

Очередной матч «Барыс» теперь снова проведет дома против московского «Динамо». «Трактор» отправится в гости к «Сибири».