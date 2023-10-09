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    «Локомотив» минимально победил «Торпедо»

    «Локомотив» — «Торпедо»: счет матча 1:0, обзор гола

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в родных стенах переиграл «Торпедо» со счетом 1:0.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Автором победной шайбы стал нападающий железнодорожником Георгий Иванов, отличившийся на 59-й минуте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Иванов — 5 (Каюмов, Алексеев), 58:45 — 1:0Вратари: Исаев — Гуска (59:19)Штраф: 6 — 8Броски: 44 (8+13+23) — 19 (10+5+4)

    «Локомотив» (25 очков) лидирует в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (23) опустилось на второе место.

    Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Череповце сыграет с «Северсталью». СКА в Санкт-Петербурге примет «Локомотив». Оба матча состоятся 11 октября.

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