«Локомотив» — «Торпедо»: счет матча 1:0, обзор гола

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
Автором победной шайбы стал нападающий железнодорожником Георгий Иванов, отличившийся на 59-й минуте.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Иванов — 5 (Каюмов, Алексеев), 58:45 — 1:0Вратари: Исаев — Гуска (59:19)Штраф: 6 — 8Броски: 44 (8+13+23) — 19 (10+5+4)
«Локомотив» (25 очков) лидирует в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (23) опустилось на второе место.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Череповце сыграет с «Северсталью». СКА в Санкт-Петербурге примет «Локомотив». Оба матча состоятся 11 октября.