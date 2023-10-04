ЦСКА — «Барыс»: счет матча 4:0, обзор голов

Московскийснова показал отличную игру и одержал третью крупную победу подряд. На этот раз жертвой команды Федорова стал, который она обыграла со счетом 4:0.

На 9-й минуте счет открыл Павел Карнаухов, которому ассистировали Сергей Плотников и Константин Окулов.

В середине второго периода Михаил Григоренко с паса Никиты Нестерова реализовал большинство и счет стал 2:0.

В начале третьего периода Даррен Диц забросил третью шайбу армейцев, второй ассист в матче сделал Окулов. А незадолго до конца встречи он к передачам добавил заброшенную шайбу.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА — «Барыс» 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Голы: Карнаухов — 1 (Плотников, Окулов), 8:12 — 1:0, Григоренко — 1 (бол., Нестеров), 35:29 — 2:0, Диц -1 (Окулов), 40:55 — 3:0, Окулов — 1, 56:15 — 4:0Вратари: Федотов — ШутовБроски: 33 (8+14+11) — 19 (6+5+8)Штраф: 2 — 2

ЦСКА теперь занимает шестое место на «Западе» с 15 очками. «Барыс» идет на 10-й позиции на «Востоке» с 10 очками