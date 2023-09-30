«Северсталь» — «Локомотив»: счет матча 0:5, обзор голов

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
Авторами заброшенных шайб стали Александр Полунин, Максим Шалунов, Артур Каюмов и Мартин Гернат, который оформил дубль.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)
Голы: Гернат — 1 (Бут, Алексеев), 4:26 — 0:1. Полунин — 2 (бол., Рафиков), 19:38 — 0:2. Шалунов — 4 (Гернат, Березкин), 55:08 — 0:3. Гернат — 2 (п.в.), 58:06 — 0:4. Каюмов — 4 (бол., Березкин, Шалунов), 59:59 — 0:5Вратари: Шугаев (57:38 — 58:06) — БочаровШтраф: 12 — 8Броски: 19 (3+9+7) — 31 (9+8+14)
После этого матча «Локомотив» поднялся на 2-е место в таблице Западной конференции (18 очков), «Северсталь» осталась на 9-й строчке (11 баллов).