1-й таймТоттенхэм — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах и Вирджил Ван Дейк«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 19:58
    • ПСЖ и «Клермон» так и не смогли открыть счет в матче Лиги 1
  • 19:07
    • «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Вулверхэмптону»
  • 19:07
    • «Арсенал» всухую разгромил «Борнмут» в матче АПЛ
  • 19:03
    • «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в АПЛ
  • 18:36
    • «Краснодар» на выезде обыграл «Рубин»
    Все новости спорта

    «Локомотив» разгромил в гостях «Северсталь»

    «Северсталь» — «Локомотив»: счет матча 0:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Локомотив
    «Локомотив» на выезде обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0.

    «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив»

    Авторами заброшенных шайб стали Александр Полунин, Максим Шалунов, Артур Каюмов и Мартин Гернат, который оформил дубль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)
    Голы: Гернат — 1 (Бут, Алексеев), 4:26 — 0:1. Полунин — 2 (бол., Рафиков), 19:38 — 0:2. Шалунов — 4 (Гернат, Березкин), 55:08 — 0:3. Гернат — 2 (п.в.), 58:06 — 0:4. Каюмов — 4 (бол., Березкин, Шалунов), 59:59 — 0:5Вратари: Шугаев (57:38 — 58:06) — БочаровШтраф: 12 — 8Броски: 19 (3+9+7) — 31 (9+8+14)

    После этого матча «Локомотив» поднялся на 2-е место в таблице Западной конференции (18 очков), «Северсталь» осталась на 9-й строчке (11 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» воспользуется проблемами «Марселя»?
  • «Монако» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Мурат Гассиев пройти Отто Валлина?
  • Гассиев — Валлин. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Кого баскское дерби выведет в топ-4?
  • «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Гассиев — Валлин
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нисиока — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие