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    «Нефтехимик» в овертайме дожал «Авангард»

    «Нефтехимик» — «Авангард»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома в овертайме одержал победу над «Авангардом» со счетом 2:1.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    На голы Ильи Хохлова и Андрея Белозерова гости ответили точным броском Ивана Николишина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Хохлов — 1 (Дергачев), 0:55 — 1:0. Николишин — 1 (бол., Венгрыжановский, Гераськин), 10:49 — 1:1. Белозеров — 4 (бол., Н. Якупов), 64:59 — 2:1Вратари: Долганов (64:57) — Мишуров (60:27 — 64:52)Штраф: 6 — 10Броски: 33 (9+15+8+1) — 26 (7+9+6+4)

    «Нефтехимик» набрал 5 очков, но остается на последнем месте на Востоке. «Авангард» располагается на пятой строчке в Восточной конференции (11 очков).

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