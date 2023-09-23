«Нефтехимик» — «Авангард»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

«Нефтехимик» Фото: globallookpress.com
На голы Ильи Хохлова и Андрея Белозерова гости ответили точным броском Ивана Николишина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Хохлов — 1 (Дергачев), 0:55 — 1:0. Николишин — 1 (бол., Венгрыжановский, Гераськин), 10:49 — 1:1. Белозеров — 4 (бол., Н. Якупов), 64:59 — 2:1Вратари: Долганов (64:57) — Мишуров (60:27 — 64:52)Штраф: 6 — 10Броски: 33 (9+15+8+1) — 26 (7+9+6+4)
«Нефтехимик» набрал 5 очков, но остается на последнем месте на Востоке. «Авангард» располагается на пятой строчке в Восточной конференции (11 очков).