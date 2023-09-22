Овечкин рассказал об изменениях при подготовке к сезону НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»рассказал о подготовке к новому сезону.

«Что касается тренировок, я кое‑что делал по‑другому. Но самым важным было то, что мне нужно было восстановить свое тело после того, что у меня было в прошлом году.

Очевидно, что у тебя есть почти четыре месяца, чтобы подготовиться. В начале года нужно быть острее, потому что те очки, которые мы потеряли в начале (прошлого) сезона, стоили нам плей‑офф», — приводит слова Овечкина Nova Caps Fans.

Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 11 октября и продлится до 19 апреля.