ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФеликсМечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это?
  • 00:06
    • «Аякс» сыграл с «Марселем» вничью, «Брайтон» неожиданно уступил «АЕКу»
  • 23:59
    • «Вест Хэм» обыграл дома «Бачка Топола», «Фрайбург» вырвал победу в конце матча у «Олимпиакоса»
    Все новости спорта

    Овечкин рассказал об изменениях при подготовке к сезону НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о подготовке к новому сезону.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    «Что касается тренировок, я кое‑что делал по‑другому. Но самым важным было то, что мне нужно было восстановить свое тело после того, что у меня было в прошлом году.

    Очевидно, что у тебя есть почти четыре месяца, чтобы подготовиться. В начале года нужно быть острее, потому что те очки, которые мы потеряли в начале (прошлого) сезона, стоили нам плей‑офф», — приводит слова Овечкина Nova Caps Fans.

  • Кузнецов: Еще года два помучаюсь — и буду со стороны смотреть на эту кучу голов
  • Читайте по теме

    • Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

    Регулярный чемпионат НХЛ стартует 11 октября и продлится до 19 апреля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» тоже проиграет бодрой «Ницце»?
  • «Монако»— «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Атлетик» и «Алавес» снова проведут «низовой» матч?
  • «Алавес» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сможет ли «Торпедо» победить КАМАЗ?
  • КАМАЗ — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако— Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие