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    Кузнецов: Еще года два помучаюсь — и буду со стороны смотреть на эту кучу голов

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    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением о развитии современного хоккея.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    Ранее стало известно, что в юниорской лиге Квебека отменили драки.

    «Да я без понятия! Еще года два помучаюсь — да буду со стороны потом смотреть на эту кучу голов. Ну, запретили драки — значит, так руководство лиги решило.

    Я знаю многих людей, кто против этого решения. Мнения разделились, и здесь тяжело обсуждать.

    В КХЛ много удалений? Да это всю жизнь так было. Судьям, видимо, летом не дают свистки. Они потом выходят и свистят как угорелые всю предсезонку и первые две недели чемпионата.

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    • А потом им дадут люлей, и будет все нормально. Арбитр ведь не будет все лето со свистком ходить? Но тут соскучился. Насвистится, и потом все как обычно станет», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

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