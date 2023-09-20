Кузнецов: Еще года два помучаюсь — и буду со стороны смотреть на эту кучу голов

Нападающий «Вашингтона»поделился мнением о развитии современного хоккея.

Ранее стало известно, что в юниорской лиге Квебека отменили драки.

«Да я без понятия! Еще года два помучаюсь — да буду со стороны потом смотреть на эту кучу голов. Ну, запретили драки — значит, так руководство лиги решило.

Я знаю многих людей, кто против этого решения. Мнения разделились, и здесь тяжело обсуждать.

В КХЛ много удалений? Да это всю жизнь так было. Судьям, видимо, летом не дают свистки. Они потом выходят и свистят как угорелые всю предсезонку и первые две недели чемпионата.

А потом им дадут люлей, и будет все нормально. Арбитр ведь не будет все лето со свистком ходить? Но тут соскучился. Насвистится, и потом все как обычно станет», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».