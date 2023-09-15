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    Грицюк рассказал о своем дебютном голе за СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Нападающий СКА Арсений Грицюк заявил, что почувствовал облегчение после первого гола в составе петербургской команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» (1:3).

    Арсений Грицюк
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    Арсений Грицюк

    «Первый гол за СКА? Лежал груз ответственности, что доверяют, дают игровое время, большинство, а забить в первой игре не получилось. Это облегчило мне нахождение в команде, я ведь всё равно чьё-то место занимаю.

    Ребята видели, что я хотел забить, но шайба не шла. От гола только положительные эмоции, разыграли большинство, удачно попал. Надеюсь, что следующие броски тоже будут заходить», — сказал Грицюк Чемпионату.

    Напомним, что этим летом форвард перешел из «Авангарда» в СКА. В нынешнем сезоне Грицюк провел 2 матча и забил один гол.

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