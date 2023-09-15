Грицюк рассказал о своем дебютном голе за СКА

Нападающийзаявил, что почувствовал облегчение после первого гола в составе петербургской команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:3).

«Первый гол за СКА? Лежал груз ответственности, что доверяют, дают игровое время, большинство, а забить в первой игре не получилось. Это облегчило мне нахождение в команде, я ведь всё равно чьё-то место занимаю.

Ребята видели, что я хотел забить, но шайба не шла. От гола только положительные эмоции, разыграли большинство, удачно попал. Надеюсь, что следующие броски тоже будут заходить», — сказал Грицюк Чемпионату.

Напомним, что этим летом форвард перешел из «Авангарда» в СКА. В нынешнем сезоне Грицюк провел 2 матча и забил один гол.