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    Сергачев заявил, что 99 процентов тренеров в хоккее — обманщики

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    Защитник «Тампы Бэй» Михаил Сергачев высказался о работе хоккейных тренеров в современном хоккее.

    Михаил Сергачев
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    Михаил Сергачев

    «Это громко, наверное, будет, но со своей стороны считаю, что 99% тренеров — обманщики. То есть они что-то дают, не понимая что. Типа: "На коленках иди покатайся".

    А потом думаешь: "А где я на коленках катаюсь в игре?" Такого же не бывает, правда? То есть на одном колене развернулся-повернулся, встал. Детям можно давать, потому что это баланс, координация. Но потом, когда ты 14-летнему это даёшь, ему это не нужно.

    Здесь (в России) есть целая школа таких. Они в это верят, они это дают. Я не знаю, правда, где потом это используется на льду. Я смотрю на лучших игроков в мире — например, на Никиту Кучерова. Не помню, чтобы он хоть раз на коленях где-то проехал где-то в углу. После того, как забил? Ну он же не Наиль Якупов (смеётся).

    Ещё про тренеров: есть хорошие ребята, но они себя не рекламируют никак. А есть ребята, которые ничего не умеют, но начинают продавать. Есть хороший тренер молодёжный — это не значит, что он детский тренер тоже хороший. А иногда люди прыгают туда-сюда.

    Поэтому сложно найти такие кадры… По крайней мере, я по своему опыту говорю, что я видел. Я же всё равно езжу в Нижнекамск, в Казань — всё равно вижу каких-то тренеров детских, тренеров в Москве.

    Может, они лучше понимают, что они тренеры, может, они учились для этого. Но я как хоккеист смотрю и считаю, что это так себе», — сказал Сергачев в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».

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    • Напомним, что в прошлом сезоне Сергачев провел 79 матчей за «Тампу Бэй», забил 10 голов и сделал 54 голевые передачи.

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