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    Слепышев о неудачной игре ЦСКА: Никакой паники, сезон длинный

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Нападающий ЦСКА Антон Слепышев назвал причины неудачных результатов команды после поражения в матче КХЛ с «Динамо» (1:4).

    Антон Слепышев
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    Антон Слепышев

    «Легко выводы сделать — у соперника работает большинство, у нас — нет. Можно разбирать их большинство, но с такой манерой исполнения, как у Гусева, Уила, можно говорить, что они все равно найдут два-три момента, из которых один реализуют.

    Рецепт прост — меньше удаляться. Никакой паники нет — в том году мучились, все так же все проходили, выбирались из этой ситуации. Сезон длинный, наберем еще форму.

    (У меня) было неудачное падение, когда команда играла в футбол на сборе в Минске. Все долго срасталось, не было смысла раньше выходить — не дай Бог, какое столкновение, перелом и операция. Думаю, пару игр нужно, чтобы набрать оптимальную форму», — приводит слова Слепышева ТАСС.

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