Слепышев о неудачной игре ЦСКА: Никакой паники, сезон длинный

Нападающийназвал причины неудачных результатов команды после поражения в матче КХЛ с(1:4).

«Легко выводы сделать — у соперника работает большинство, у нас — нет. Можно разбирать их большинство, но с такой манерой исполнения, как у Гусева, Уила, можно говорить, что они все равно найдут два-три момента, из которых один реализуют.

Рецепт прост — меньше удаляться. Никакой паники нет — в том году мучились, все так же все проходили, выбирались из этой ситуации. Сезон длинный, наберем еще форму.

(У меня) было неудачное падение, когда команда играла в футбол на сборе в Минске. Все долго срасталось, не было смысла раньше выходить — не дай Бог, какое столкновение, перелом и операция. Думаю, пару игр нужно, чтобы набрать оптимальную форму», — приводит слова Слепышева ТАСС.

После поражения в матче с «Динамо» ЦСКА занимает 8-е место в таблице Запада с 5-ю баллами в активе. В следующем матче московские армейцы встретятся 16-го сентября со «Спартаком».