Жамном о победе «Спартака»: У нас проходит становление команды, это небыстрый процесс

Главный тренервысказался об уверенной победе команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со(3:0).

«Ребята молодцы, продолжали играть, выполняли задание, контролировали шайбу. Не хватало терпения в завершении, то шайба подскочит, то ещё что. Мы поговорили после последнего поражения, всё обсудили.

Постарались убрать ошибки. Порадовало, что сегодня была все 60 минут. Играла вся команда. Игра соперника не удивила, у всех есть информация о соперниках.

Говорили ребятам не отходить в оборону, не практикуем это. Больше психология — когда ведёшь, начинаешь в каких-то нюансах недорабатывать. Понимали, что игроки СКА пойдут штурмовать в начале третьего периода. У нас проходит становление команды, это небыстрый процесс.

Игра Рыбара? Поймал кураж, молодец. Сегодня все помогали ему поймать его, ребята отрабатывали в обороне.

Наставник "Спартака" также ответил на вопрос о возможном возвращении Ильи Ковальчука в КХЛ.

Разговаривал с ним перед пресс-конференцией. Есть ли шанс вернуть его как игрока? Мы готовы с ним поговорить, почему нет. Надо спрашивать у него», — цитирует Жамнова Чемпионат.

После победы в матче со СКА «Спартак» занимает 3-е место на Западе (6 очков).