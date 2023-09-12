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    Жамном о победе «Спартака»: У нас проходит становление команды, это небыстрый процесс

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался об уверенной победе команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:0).

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    «Ребята молодцы, продолжали играть, выполняли задание, контролировали шайбу. Не хватало терпения в завершении, то шайба подскочит, то ещё что. Мы поговорили после последнего поражения, всё обсудили.

    Постарались убрать ошибки. Порадовало, что сегодня была все 60 минут. Играла вся команда. Игра соперника не удивила, у всех есть информация о соперниках.

    Говорили ребятам не отходить в оборону, не практикуем это. Больше психология — когда ведёшь, начинаешь в каких-то нюансах недорабатывать. Понимали, что игроки СКА пойдут штурмовать в начале третьего периода. У нас проходит становление команды, это небыстрый процесс.

    Игра Рыбара? Поймал кураж, молодец. Сегодня все помогали ему поймать его, ребята отрабатывали в обороне.

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    • Наставник "Спартака" также ответил на вопрос о возможном возвращении Ильи Ковальчука в КХЛ.

    Разговаривал с ним перед пресс-конференцией. Есть ли шанс вернуть его как игрока? Мы готовы с ним поговорить, почему нет. Надо спрашивать у него», — цитирует Жамнова Чемпионат.

    После победы в матче со СКА «Спартак» занимает 3-е место на Западе (6 очков).

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