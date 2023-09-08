«Ак Барс» — «Куньлунь»: счет матча 5:1, обзор голов

на своей площадке не оставил шансов, победив его со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За «Ак Барс» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Юдин, Евгений Свечников, Станислав Галиев, Дамир Жафяров, Вадим Шипачев.

У «Куньлуня» автором единственного гола стал Рафаэль Бикмуллин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» — «Куньлунь» 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) Голы: Юдин -1 (А.Радулов, Кагарлицкий), 13:59 (бол) — 1:0. Родевальд -1 (Ип, Челиос), 23:50 — 1:1. Свечников — 1 (Семенов, Журавлев), 36:40 — 2:1. Галиев -1 (Лямкин), 37:57 — 3:1. Жафяров — 1, 45:36 — 4:1. Шипачев (А.Радулов, Лямкин), 57:30 — 5:1Вратари: Билялов — ДжурасикБроски: 44 (12+15+17) — 19 (3+12+4)Штраф: 9 — 21

После этой встречи у казанского клуба стало 6 очков после 4 матчей, как и у китайской команды.