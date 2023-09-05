ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
    Все новости спорта

    «Магнитка» выиграла у ЦСКА, «армейцы» потерпели второе поражение в сезоне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Металлург Мг КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» одержал победу над ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург» забросил четыре шайбы в ворота московских «армейцев»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Металлург» забросил четыре шайбы в ворота московских «армейцев»

    Матч в Москве завершился со счетом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) в пользу «Магнитки».

    В составе «Металлурга» авторами заброшенных шайб стали Павел Акользин, Денис Зернов, Семен Кошелев и Никита Коростелев.

    У «армейцев» отличились Сергей Плотников и Павел Карнаухов.

    «Металлург» выиграл первый матч в новой кампании. Для ЦСКА это поражение стало уже вторым на старте сезона.

    В следующем матче «Металлург» встретится 7 сентября с московским «Динамо», а ЦСКА 8 сентября сыграет с «Нефтехимиком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
    Голы: Плотников — 1 (Окулов, Каменев), 11:13 — 1:0. Акользин — 1 (Карпов, Яковлев), 15:57 — 1:1. Зернов — 1 (Карпов, Я. Хабаров), 20:10 — 1:2. Карнаухов — 2 (Светлаков), 31:14 — 2:2. Кошелев — 1 (мен., Коробкин), 32:47 — 2:3. Коростелев — 1 (бол., Зернов, Юров), 39:31 — 2:4Вратари: Шарыченков (57:45 — 58:55, 59:24) — ЗагидулинШтраф: 6 — 8Броски: 24 (7+10+7) — 24 (6+12+6)
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» справится с «Сочи», но без лишней агрессии
  • «Ак Барс» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Торпедо» готовится к приему СКА в своем фирменном стиле
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Ак Барс» снова победит, а «Локомотив» добудет первые очки в сезоне
  • Экспресс дня 6 сентября. Прогноз и ставки
  • 3.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.32
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Мальта — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Грузия (до 21 года) — Гибралтар (до 21 года)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливия — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие