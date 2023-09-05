«Магнитка» выиграла у ЦСКА, «армейцы» потерпели второе поражение в сезоне

Магнитогорскийодержал победу надв гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч в Москве завершился со счетом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) в пользу «Магнитки».

В составе «Металлурга» авторами заброшенных шайб стали Павел Акользин, Денис Зернов, Семен Кошелев и Никита Коростелев.

У «армейцев» отличились Сергей Плотников и Павел Карнаухов.

«Металлург» выиграл первый матч в новой кампании. Для ЦСКА это поражение стало уже вторым на старте сезона.

В следующем матче «Металлург» встретится 7 сентября с московским «Динамо», а ЦСКА 8 сентября сыграет с «Нефтехимиком».