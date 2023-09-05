«Магнитка» выиграла у ЦСКА, «армейцы» потерпели второе поражение в сезоне

«Металлург» забросил четыре шайбы в ворота московских «армейцев» Фото: khl.ru
Матч в Москве завершился со счетом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) в пользу «Магнитки».
В составе «Металлурга» авторами заброшенных шайб стали Павел Акользин, Денис Зернов, Семен Кошелев и Никита Коростелев.
У «армейцев» отличились Сергей Плотников и Павел Карнаухов.
«Металлург» выиграл первый матч в новой кампании. Для ЦСКА это поражение стало уже вторым на старте сезона.
В следующем матче «Металлург» встретится 7 сентября с московским «Динамо», а ЦСКА 8 сентября сыграет с «Нефтехимиком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
Голы: Плотников — 1 (Окулов, Каменев), 11:13 — 1:0. Акользин — 1 (Карпов, Яковлев), 15:57 — 1:1. Зернов — 1 (Карпов, Я. Хабаров), 20:10 — 1:2. Карнаухов — 2 (Светлаков), 31:14 — 2:2. Кошелев — 1 (мен., Коробкин), 32:47 — 2:3. Коростелев — 1 (бол., Зернов, Юров), 39:31 — 2:4Вратари: Шарыченков (57:45 — 58:55, 59:24) — ЗагидулинШтраф: 6 — 8Броски: 24 (7+10+7) — 24 (6+12+6)