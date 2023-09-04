Ротенберг: Железобетонная оборона, яркая атака

Главный тренерподвел итог матча против(3:0).

«Не бывает легких побед как в хоккее, так и в жизни, поэтому это тяжелая победа. Соперники создали много сложностей. Мы понимали, что будет тяжело, провели не лучший первый период, но хорошо поговорили в раздевалке, услышали друг друга.

Железобетонная оборона, яркая атака. Конечно, отдельная благодарность Сергею Иванову. Мы рады, что у нас растут свои сильные вратари, наши воспитанники, которые готовы брать на себя роль лидеров. Мы рассчитываем на всех игроков, но очень рады, что Владимир Алистров сегодня взял на себя роль лидера», — цитирует Ротенберга официальный сайт КХЛ.

СКА одержал вторую победу подряд в КХЛ и вышел на первое место в Западной конференции. Тольяттинцы замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.