«Динамо» уверенно выиграло у «Витязя» и стало третьим на Кубке мэра Москвы

В матче за 3-е место на Кубке мэра Москвыобыгралосо счетом 5:2.

В составе «Динамо» по дублю оформили Седрик Пакетт и Андрей Миронов, еще один гол забил Егор Морозов. За подмосковный клуб отличились Владислав Кара и Станислав Яровой.