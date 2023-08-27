«Динамо» уверенно выиграло у «Витязя» и стало третьим на Кубке мэра Москвы

В составе «Динамо» по дублю оформили Седрик Пакетт и Андрей Миронов, еще один гол забил Егор Морозов. За подмосковный клуб отличились Владислав Кара и Станислав Яровой.
Кубок мэра Москвы
«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы: Кара — 3 (бол., Яремчук, Тимашов), 3:56 — 0:1. Пакетт — 3 (бол., Ожиганов, Уил), 7:14 — 1:1. Морозов — 2 (Гусев, Уил), 25:37 — 2:1. Яровой — 1 (Валенцов), 27:03 — 2:2. Пакетт — 4 (Уил, Ожиганов), 34:21 — 3:2. Миронов — 1 (бол., Пыленков, Рашевский), 38:18 — 4:2. Миронов — 2 (п.в., О`Делл, Джиошвили), 58:23 — 5:2Вратари: Коновалов — Дорожко (57:48 — 58:23)Штраф: 6 — 12Броски: 30 (9+10+11) — 32 (12+8+12)