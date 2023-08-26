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    «Трактор» победил «Ладу» и выиграл Кубок губернатора Челябинской области

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Лада
    «Трактор» обыграл «Ладу» в матче предсезонного турнира Кубок губернатора Челябинской области со счетом 3:0.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    У победителей по голу забили Александр Шаров, Виталий Кравцов и Максим Шабанов.

    Благодаря этой победе «Трактор» стал победителем Кубка губернатора Челябинской области. Второе место на турнире занял «Ак Барс» (5), третье — «Лада» (2), четвертое — «Металлург» (2).

    Кубок губернатора Челябинской области
    «Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Шаров — 1 (Яруллин, Щучинов), 17:52 — 1:0. Кравцов — 3 (Попов, Карпухин), 52:33 — 2:0. Шабанов — 2 (Ткачев, Хэмилтон), 59:40 — 3:0Вратари: Фукале — ПодъяпольскийШтраф: 4 — 2Броски: 38 (17+11+10) — 23 (6+13+4)
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