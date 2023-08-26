«Трактор» победил «Ладу» и выиграл Кубок губернатора Челябинской области

«Трактор» Фото: globallookpress.com
У победителей по голу забили Александр Шаров, Виталий Кравцов и Максим Шабанов.
Благодаря этой победе «Трактор» стал победителем Кубка губернатора Челябинской области. Второе место на турнире занял «Ак Барс» (5), третье — «Лада» (2), четвертое — «Металлург» (2).
Кубок губернатора Челябинской области
«Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Шаров — 1 (Яруллин, Щучинов), 17:52 — 1:0. Кравцов — 3 (Попов, Карпухин), 52:33 — 2:0. Шабанов — 2 (Ткачев, Хэмилтон), 59:40 — 3:0Вратари: Фукале — ПодъяпольскийШтраф: 4 — 2Броски: 38 (17+11+10) — 23 (6+13+4)