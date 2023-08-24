«Лада», проигрывая 1:4, в овертайме переиграла магнитогорской «Металлург»

В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Сергей Шумаков, Никита Попугаев (дубль), Иван Романов и Владислав Червоненко. За «Металлург» забили Данил Гололобов, Семен Кошелев, Никита Коростелев и Данила Юров.
Кубок губернатора Челябинской области
«Лада» (Тольятти) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:4 ОТ (0:3, 2:1, 2:0, 1:0)
Голы: Гололобов — 2, 5:55 — 0:1. Кошелев — 2 (Коростелев), 8:22 — 0:2. Коростелев — 1 (бол., Дронов, Кошелев), 12:22 — 0:3. Шумаков — 2 (Лисов, Березин), 21:41 — 1:3. Юров — 1 (Коробкин, Минулин), 29:31 — 1:4. Попугаев — 1 (буллит), 33:34 — 2:4. Романов — 2 (бол., Шумаков, Аноховский), 42:05 — 3:4. Червоненко — 1 (Булычев, Семин), 50:33 — 4:4. Попугаев — 2, 62:05 — 5:4Вратари: Трушков — СудницинШтраф: 10 — 8