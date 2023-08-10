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    «Витязь» по буллитам обыграл «Амур» в спарринге

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Амур
    «Витязь» в предсезонном матче в Новогорске победил «Амур» (4:3 Б).

    «Витязь»
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    «Витязь»

    В серии буллитов решающий бросок нанес хоккеист «Витязя» Владислав Цицюра.

    «Амур» ранее обыграл «Химик» — 3:2. «Витязь» свой первый предсезонный матч проиграл «Спартаку» со счетом 0:2.

    Предсезонный матч
    «Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Московская область) — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Коршков — 1 (бол., Шевченко, Ли), 15:12 — 1:0. Ежов — 1 (Яремчук, Кара), 19:38 — 1:1. Уилсон — 1, 22:20 — 1:2. Кулик — 1 (Мищенко, Дрозг), 48:49 — 2:2. Яремчук — 1 (Галузин, Кара), 49:32 — 2:3. Хохряков — 1 (Бочаров, Дрозг), 58:53 — 3:3Победный буллит: ЦицюраВратари: Лозебников — Шикин
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