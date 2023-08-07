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    «Авангард» по буллитам проиграл сборной России U23 на турнире в Сочи

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    В матче товарищеского турнира Sochi Hockey Open сборная России U23 по буллитам обыграла «Авангард» со счетом 4:3.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    На голы Валентина Пьянова и Дениса Венгрыжановского, который оформил дубль, российская сборная ответила точными бросками Дмитрия Бучельникова, Семена Демидова и Максима Великова.

    Овертайм прошел без голов, а в серии послематчевых бросков автором победного буллита стал Илья Чефанов.

    Sochi Hockey Open
    «Авангард» (Омск) — Россия — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Бучельников — 2 (Грудинин), 0:52 — 0:1. Пьянов — 1 (бол.), 21:20 — 1:1. Демидов — 1 (Синяткин), 25:29 — 1:2. Венгрыжановский — 2 (Рейнгардт, Куликов), 31:25 — 2:2. Великов — 1 (Гуляев, Климов), 41:45 — 2:3. Венгрыжановский — 3 (Рейнгардт), 51:45 — 3:3Победный буллит: ЧефановВратари: Проскуряков — ПлешковШтраф: 14 — 8Броски: 47 (15+14+18+0) — 42 (13+9+13+7)

    Отметим, что для национальной команды эта победа стала первой на турнире. «Авангард» потерпел второе поражение.

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