Бадюков: Задача «Сочи» в следующем сезоне — попасть в плей-офф

Заместитель генерального директорарассказал о целях команды на следующий сезон КХЛ.

Какие задачи стоят перед «Сочи» в новом сезоне КХЛ? Первая задача-минимум — попасть в плей-офф. Но мы не хотим ограничиться только этим. Хотим создать команду, способную проходить первый раунд.

Любой игрок вам скажет: первый раунд в плей-офф — самый тяжёлый. А дальше уже команда может серьёзно пошуметь. Примеры такие в КХЛ были. Будем двигаться поступательно«, — цитирует Бадюкова официальный сайт "Сочи".

Напомним, что в прошлом сезоне "Сочи" занял последнее 11 место в Западной конференции с 32 очками в активе.