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    Главный тренер «Каролины» сравнил игру Бобровского с Гашеком

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз Флорида Пантерз
    Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор оценил игру российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

    Сергей Бобровский и Патрик Хернквист
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    Сергей Бобровский и Патрик Хернквист

    «Видел ли я, чтобы вратарь делал то, что делает Сергей Бобровский? Доминик Гашек играл против меня так же.

    Я помню, как играл с "Баффало", и теперь у меня точно такое же чувство», — приводит слова Бриндамора журналист Том Гулитти в своей соцсети.

  • Кубок Стэнли. «Флорида» находится в шаге от выхода в финал
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    • Напомним, что Бобровский сыграл на ноль в 3-м матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Каролиной» (счет в серии 3:0). 4-й матч между этими командами состоится 25 мая в 03:00 мск.

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