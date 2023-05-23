Главный тренер «Каролины» сравнил игру Бобровского с Гашеком

Главный тренероценил игру российского голкипера

«Видел ли я, чтобы вратарь делал то, что делает Сергей Бобровский? Доминик Гашек играл против меня так же.

Я помню, как играл с "Баффало", и теперь у меня точно такое же чувство», — приводит слова Бриндамора журналист Том Гулитти в своей соцсети.

Напомним, что Бобровский сыграл на ноль в 3-м матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Каролиной» (счет в серии 3:0). 4-й матч между этими командами состоится 25 мая в 03:00 мск.