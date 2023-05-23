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    Кубок Стэнли. «Флорида» находится в шаге от выхода в финал

    «Пантеры» ведут в серии с «Каролиной» со счетом 3-0

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    «Флорида»
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    «Флорида»

    «Флорида» — «Каролина» 1:0

    Единственный гол в середине матча забил нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт.

    Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил все 32 броска по своим воротам. 34-летний вратарь впервые в текущем розыгрыше Кубка Стэнли оформил шат-аут.

    В первом периоде повреждение получил форвард «Флориды» Александр Барков, после чего не смог продолжить игру.

    НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч
    «Флорида» — «Каролина» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
    Гол: Райнхарт — 7 (бол., Ткачак, Беннетт), 30:05 — 1:0Вратари: Бобровский — Андерсен (56:38)Штраф: 4-10Броски: 17 (10+5+2) — 32 (7+14+11)Счет серии: 3-0

    «Флорида» ведет в серии со счетом 3-0. Следующий матч противостояния состоится 25 мая.

    «Флорида» — «Каролина» 1:0
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