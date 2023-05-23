Кубок Стэнли. «Флорида» находится в шаге от выхода в финал

«Флорида» — «Каролина» 1:0
Единственный гол в середине матча забил нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт.
Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил все 32 броска по своим воротам. 34-летний вратарь впервые в текущем розыгрыше Кубка Стэнли оформил шат-аут.
В первом периоде повреждение получил форвард «Флориды» Александр Барков, после чего не смог продолжить игру.
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч
«Флорида» — «Каролина» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Райнхарт — 7 (бол., Ткачак, Беннетт), 30:05 — 1:0Вратари: Бобровский — Андерсен (56:38)Штраф: 4-10Броски: 17 (10+5+2) — 32 (7+14+11)Счет серии: 3-0
«Флорида» ведет в серии со счетом 3-0. Следующий матч противостояния состоится 25 мая.
«Флорида» — «Каролина» 1:0