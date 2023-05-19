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    Финляндия разгромила Венгрию в матче группового этапа ЧМ

    Венгрия — Финляндия: счет матча 1:7, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Финляндии
    Финляндия обыграла Венгрию (7:1) в матче группового этапа чемпионата мира.

    Сборная Финляндии
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    Сборная Финляндии

    В составе сборной Финляндии отличились Микко Лехтонен, Каапо Какко, Атте Охтамаа, Теэму Хартикайнен, Каспери Капанен, Валттери Мерела и Йоэль Армиа.

    У венгров единственный гол забил Балаж Шебек.

    Чемпионат мира. Группа А.
    Венгрия — Финляндия 1:7 (0:1, 1:1, 0:5).
    Голы: Лехтонен — 2 (Рантанен, Охтамаа), 12:52 — 0:1. Какко — 1 (бол. Армиа, Суомела), 23:09 — 0:2. Шебек — 1 (Пожгаи, Галло), 26:46 — 1:2. Охтамаа — 1 (Рантанен, Маннинен), 40:51 — 1:3. Хартикайнен — 3 (бол. Рантанен, Лехтонен), 43:24 — 1:4. Капанен — 1 (Какко, Суомела), 46:20 — 1:5. Мерела — 1 (Фриман, Бьорнинен), 54:42 — 1:6. Армиа — 2 (бол. Мяяття, Олкинуора), 59:01 — 1:7Вратари: Балиж — ОлкинуораБроски: 13 (5+6+2) — 44 (10+10+24)Штраф: 12 — 0

    После этого матча Финляндия занимает 3-е место в группе А с 10-ю очками в активе. Венгрия — на 7-й позиции (2 очка).

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