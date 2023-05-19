Сборная Германии переиграла Австрию в матче чемпионата мира

Германия обыграла Австрию со счетом 4:2 в матче группового этапа чемпионата мира.

Австрия проиграла пятый матч на чемпионате мира из пяти. Германия одержала вторую победу подряд после трех поражений.

ЧМ-2023. Группа A Австрия — Германия — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) Голы: Штурм — 2 (Эль, Нидербергер), 4:22 — 0:1. Вольф — 1 (Шнайдер, Росси), 11:15 — 1:1. Туоми — 1 (Стаховяк, Й. Мюллер), 16:28 — 1:2. Стаховяк — 1 (Шюц, М. Мюллер), 33:32 — 1:3. Хаудум — 1 (Вуковиц, М. Хубер), 53:25 — 2:3. Штурм — 3 (п.в.), 58:58 — 2:4Вратари: Киккерт (58:22 — 58:58) — НидербергерШтраф: 0 — 4Броски: 18 (8+5+5) — 24 (11+7+6)

Чемпионат мира-2023 проходит с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере. Сборная России не была допущена к участию в турнире.