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    Сборная Германии переиграла Австрию в матче чемпионата мира

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Германии
    Германия обыграла Австрию со счетом 4:2 в матче группового этапа чемпионата мира.

    сборная Германии
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    сборная Германии

    Австрия проиграла пятый матч на чемпионате мира из пяти. Германия одержала вторую победу подряд после трех поражений.

    ЧМ-2023. Группа A
    Австрия — Германия — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
    Голы: Штурм — 2 (Эль, Нидербергер), 4:22 — 0:1. Вольф — 1 (Шнайдер, Росси), 11:15 — 1:1. Туоми — 1 (Стаховяк, Й. Мюллер), 16:28 — 1:2. Стаховяк — 1 (Шюц, М. Мюллер), 33:32 — 1:3. Хаудум — 1 (Вуковиц, М. Хубер), 53:25 — 2:3. Штурм — 3 (п.в.), 58:58 — 2:4Вратари: Киккерт (58:22 — 58:58) — НидербергерШтраф: 0 — 4Броски: 18 (8+5+5) — 24 (11+7+6)

    Чемпионат мира-2023 проходит с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере. Сборная России не была допущена к участию в турнире.

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