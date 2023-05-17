Канада разгромила Казахстан, Финляндия выиграла у Франции

Сборнаяразгромила командув групповом турнире чемпионата мира-2023 со счетом 5:1.

За победителей отметились Маккензи Уигар, Лоусон Крауз (дубль), Джо Велено и Самуэль Блэз. Одну шайбу у проигравших отыграл Адиль Бекетаев.

Чемпионат мира. Группа B Канада — Казахстан — 5:1 (4:1, 0:0, 1:0) Голы: Уигар — 3 (Блэй, Велено), 0:19 — 1:0. Крауз — 2 (Уигар, Куинн), 5:05 — 2:0. Крауз — 3 (Лотон, Бэррон), 7:50 — 3:0. Бекетаев — 1 (Данияр, Рымарев), 9:55 — 3:1. Велено — 2 (Блэй), 19:22 — 4:1. Блэй — 2 (Велено, Лучич), 41:55 — 5:1Вратари: Хофер — БояркинШтраф: 2 — 0Броски: 40 (16+15+9) — 17 (6+3+8)

Канада с 11 очками на счету возглавила группу В, а Казахстан с 2 баллами идет предпоследним.

Финны со счетом 5:3 выиграли у французов, благодаря чему поднялись на 4-е место в группе А с 7 очками. Франция с 4 баллами опустилась на 5-е место.

Чемпионат мира. Группа A Финляндия — Франция — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) Голы: Шакиашвили — 2 (Т. Бозон, Тексье), 1:04 — 0:1. Песонен — 1 (Покка, Ламмикко), 4:37 — 1:1. Оксанен — 1 (Анттила, Фриман), 23:35 — 2:1. Аддамо — 2 (Галле, Леклер), 28:31 — 2:2. Анттила — 1 (Матинпало), 31:36 — 3:2. Хартикайнен — 2 (бол.), 45:22 — 4:2. Бертран — 2 (Маннинен, Рантанен, Шакиашвили, Т. Бозон), 49:08 — 4:3. Маннинен — 3 (п.в., Рантанен, Мяяття), 58:58 — 5:3Вратари: Ларми — ХункаШтраф: 4 — 6Броски: 32 (11+11+10) — 22 (8+5+9)

Ранее Латвия обыграла Норвегию, а США победили Австрию.