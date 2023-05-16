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    Гол и две передачи Хайруллина помогли «России 25» обыграть Беларусь

    Беларусь — «Россия 25»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    «Россия 25» обыграла Беларусь (3:2) в рамках Большого тура Сборной.

    Сборная России
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    Сборная России

    Первый гол был забит только во втором периоде, на 24-й минуте встречи нападающий «России 25» Василий Глотов реализовал большинство своей команды.

    Спустя всего 5 минут игрового времени сборная Беларуси сумела сравнять счет благодаря голу нападающего Андрея Белевича.

    В самом начале третьего периода «Россия 25» вновь вышла вперед. Отличился защитник Михаил Пашнин.

    На 46-й минуте встречи Беларусь во второй раз сумела сравнять счет. Гол забил форвард сборной Илья Усов.

    Победный гол за минуту до конца третьего периода забил нападающий «России 25» Марат Хайруллин.

    Большой тур Сборной.
    Беларусь — «Россия 25» 2:3 (0:0, 1:1, 1:2).
    Голы: Глотов — 5 (бол. Хайруллин, Никишин), 24:15 — 0:1. Белевич — 1, 29:46 — 1:1. Пашнин — 1 (Хайруллин, Глотов), 40:28 — 1:2. Усов — 1 (Белевич), 46:00 — 2:2. Хайруллин — 1 (Глотов, Никишин), 58:55 — 2:3Вратари: Шостак — СеребряковБроски: 31 (13+8+10) — 30 (6+15+9)Штраф: 28 — 28

    Команды сыграли между собой 7 матчей, начиная со 2 мая. Сборная Беларуси одержала одну победы, а «Россия 25» выиграла 6 раз.

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