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    Дания разгромила Австрию в матче группового этапа чемпионата мира

    Дания — Австрия: счет матча 6:2, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Дании
    Сборная Дании обыграла Австрию (6:2) на групповом этапе чемпионата мира.

    Сборная Дании
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    Сборная Дании

    В составе хозяев отличились Николай Элерс, Никлас Андерсен, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен, Матиас Лассен и Патрик Русселль.

    За сборную Австрии забили Томас Раффль и Петер Шнайдер.

    Чемпионат мира. Группа A.
    Дания — Австрия 6:2 (1:0, 1:1, 4:1).
    Голы: Элерс — 4 (Йенсен, Лауридсен), 09:32 — 1:0. Раффль — 2 (бол. Шнайдер, Хайнрих), 27:15 — 1:1. Андерсен — 1 (Огор), 33:27 — 2:1. Йенсен — 1 (Андерсен, Огор), 46:37 — 3:1. Шнайдер — 1 (Росси, Майер), 48:40 — 3:2. Йенсен — 1 (бол. Лауридсен), 51:46 — 4:2. Лассен — 1 (Андерсен), 53:00 — 5:2. Русселль — 2 (Элерс), 57:03 — 6:2Вратари: Диков — КиккертБроски: 26 (8+9+9) — 20 (5+9+6)Штраф: 4 — 6

    После этого матча Дания занимает 2-е место в группе А с 8-ю очками в активе. Австрия — на 6-й позиции с одним баллом.

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