Швеция забросила 5 шайб Австрии

разгромилав матче группового этапа чемпионата мира 2023. Поединок состоялся в финском Тампере.

Игра завершилась с крупным счетом 5:0. По голу в составе шведов забили Пер Линдхольм, Маркус Серенсен, Патрик Немет, Лео Карлссон и Деннис Эверберг.

Чемпионат мира. Группа A Швеция — Австрия — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Голы: П. Линдхольм — 1 (Пудас), 3:43 — 1:0. Серенсен — 1 (Де ла Росе, Теммернес), 26:04 — 2:0. Немет — 1 (Петерссон, П. Линдхольм), 38:16 — 3:0. Карлссон — 1 (Раймонд, Нюландер), 51:18 — 4:0. Эверберг — 1 (Бенгтссон, Немет), 53:46 — 5:0Вратари: Валлстедт — ШтаркбаумШтраф: 2 — 4Броски: 32 (13+8+11) — 18 (8+8+2)

Швеция занимает 2-е место в таблице группы А, набрав 6 очков за 2 сыгранных матча. Австрия занимает 6-ю позицию. Команда сыграла 2 матча и набрала только один пункт.

Следующий матч Швеция проведет против Финляндии, а Австрия встретится с Данией.