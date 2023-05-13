Кубок Стэнли. «Флорида» вышла в финал Восточной конференции, «Вегас» обыграл «Эдмонтон» в пятом матче серии

Сергей Бобровский отразил 50 бросков в матче с «Торонто»

«Торонто» — «Флорида» — 2:3 ОТ

«Флорида» благодаря гостевой победе над «Торонто» стала вторым финалистом Восточной конференции. «Пантерз» выиграли серию со счетом 4-1.

Одним из героев пятого матча стал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин отразил 50 из 52 бросков.

Бобровский — второй вратарь в истории «Флориды» с 50+ сэйвами в матче плей-офф НХЛ.

Автором победного гола стал Ник Казинс, поразивший ворота «Торонто» на 15-й минуте овертайма.

«Торонто» продлил паузу без победы в Кубке Стэнли до 57 лет. Клуб обновил антирекорд НХЛ.

В финале Востока «Флорида» сыграет с «Каролиной».

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала Восточной конференции. Пятый матч «Торонто» — «Флорида» — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) Голы: Экблад — 1 (бол., Форслинг, Верхэге), 3:31 — 0:1. Верхэге — 5 (Дюклер, Экблад), 16:18 — 0:2. Райлли — 4 (Лафферти, Кампф), 27:50 — 1:2. Нюландер — 4 (Таварес, Броди), 55:33 — 2:2. Казинс — 2 (Гудас), 75:32 — 2:3Вратари: Уолл — БобровскийШтраф: 4 — 4Броски: 53 (13+16+14+10) — 44 (12+18+7+7)Счет в серии: 1-4

«Торонто» — «Флорида» — 2:3 ОТ

«Вегас» — «Эдмонтон» — 4:3

«Вегас» находится в шаге от выхода в финал Западной конференции. После этого матча счет в серии 3-2 в пользу «Голден Найтс».

Во втором периоде «Вегас» трижды поразил ворота «Эдмонтона» всего лишь в течение 89 секунд.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился результативной передачей в эпизоде с третьим голом.

Шестой матч состоится 15 мая, начало — в 03:00 мск.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала Западной конференции. Пятый матч «Вегас» — «Эдмонтон» — 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) Голы: Макдэвид — 6 (бол., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 3:02 — 0:1. Айкел — 6 (Мартинес, Маршессо), 3:52 — 1:1. Хаймэн — 3 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 9:56 — 1:2. Стоун — 5 (бол., Айкел, Маршессо), 34:05 — 2:2. Смит — 1 (бол., Барбашев, Карлссон), 34:34 — 3:2. Хэг — 1 (Айкел, Маршессо), 35:34 — 4:2. Макдэвид — 7 (бол., Бушар), 42:40 — 4:3Вратари: Хилл — Скиннер (Кэмпбелл, 35:34, 58:10)Штраф: 21 — 14Броски: 31 (11+11+9) — 34 (15+8+11)Счет в серии: 3-2