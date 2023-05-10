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    Вайсфельд о Кожевникове: Не припомню, где он работал после окончания карьеры

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    Известный функционер Леонид Вайсфельд ответил на критику Александра Кожевникова, который заявил, что специалист провел неудачную карьеру.

    Леонид Вайсфельд
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    Леонид Вайсфельд

    Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, который намекнул на неудачную карьеру специалиста и назвал его бесхарактерным.

    «Не пропускаю ни одного высказывания Кожевникова, с большим интересом читаю все его комментарии. Если нужно посмеяться, то это лучший способ. У него, конечно, была головокружительная карьера. Правда, не припомню, где он работал после её окончания.

    Если рассуждать о ситуации, связанной с агентами и защитником "Авангарда" Шарипзяновым, то я ещё раз могу повторить: игроку неэтично обсуждать контракты своих коллег.

    Что касается агентов, то форма, в которой они это представили, неприемлема, но по сути они всё сказали правильно», — сказал Вайсфельд Чемпионату.

    Напомним, что Вайсфельд работал генеральным менеджером в «Ладе», «Атланте», новокузнецком «Металлурге», «Автомобилисте» и «Салавате Юлаеве».

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