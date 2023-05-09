«Вегас» разгромил «Эдмонтон» и повел в серии

одержал гостевую победу надв третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Игра завершилась со счетом 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) в пользу «Вегаса».

Первой звездой матча стал нападающий «Голден Найтс» Джек Айкел, ставший автором заброшенной шайбы и двух результативных передач. Американец набрал 10 (5+5) очков в восьми играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Лидеры «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид завершили матч с показателем полезности «-2».

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вегаса». Четвертый матч пройдет 11 мая.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч «Эдмонтон» — «Вегас» — 1:5 (1:2, 0:3, 0:0) Голы: Фогеле — 1 (Райан, Маклеод), 2:45 — 1:0. Маршессо — 1 (Айкел), 4:44 — 1:1. Маршессо — 2 (Айкел), 19:09 — 1:2. Уайтклауд — 1 (Смит, Хэг), 27:25 — 1:3. Айкел — 5 (Макнэбб), 32:03 — 1:4. Стивенсон — 6 (Руа, Мартинес), 37:13 — 1:5Вратари: Скиннер (Кэмпбелл, 32:03) — Броссуа (Хилл, 11:44)Штраф: 10 — 6Броски: 29 (7+10+12) — 33 (15+11+7)