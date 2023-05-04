Орлов заявил о желании вернуться в «Вашингтон»

Российский защитник «Бостона»высказался о возможном возвращении в «Вашингтон».

«Это тяжело, но, наверное, да, желание есть. Собираюсь поговорить со своим агентом, посмотрим, что из этого выйдет. Я до сих пор не знаю, каков мой план, улетаю ли я обратно в Вашингтон или остаюсь здесь.

Очевидно, мне придется принять решение, где я буду. Мне нужно поговорить со своей семьей», — сказал Орлов The Hockey News.

Напомним, Орлов был обменян в «Бостон» из «Вашингтона» в конце февраля. После перехода в новую команду чемпион мира 2014 года набрал 17 очков (4 шайбы + 13 результативных передач) в 23-х матчах регулярного чемпионата и 8 (0+8) очков в семи играх плей-офф.