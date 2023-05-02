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    «Россия 25» обыграла команду Белоруссии

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    «Россия 25» одержала крупную победу над сборной Белоруссии в товарищеском матче, который завершился со счетом 4:0 в пользу команды Романа Ротенберга. Игра состоялась в Челябинске.

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    Голы пошли во втором периоде, когда дублем отметился Валентин Зыков. Затем забил Александр Елесин.

    Жирную точку в третьей 20-минутке поставил Василий Глотов.

    Товарищеские матчи
    Россия 25 — Белоруссия — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
    Голы: Зыков (Камалов, Поляков), 24:31 — 1:0. Елесин (Никишин, Мичков), 27:20 — 2:0. Зыков (Бардаков, Камалов), 31:45 — 3:0. Глотов (Хайруллин, Елесин), 40:19 — 4:0Вратари: Исаев — КульбаковШтраф: 6 — 6Броски: 34 (16+13+5) — 17 (7+4+6)

    В рамках майского сбора 3 мая в Челябинске команда «Россия 25» сыграет со сборной Белоруссии. Начало в 16:30 мск.

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