ЦСКА выиграл у «Ак Барса» и стал победителем Кубка Гагарина

В седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина московскийв Казани обыграл местныйсо счетом 3:2.

В составе армейцев забивали Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, а за казанцев отметились Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Седьмой матч «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0) Голы: Петров — 3, 19:10 — 1:0. Слепышев — 8 (Светлаков), 20:15 — 1:1. Воронков — 8 (Радулов), 27:16 — 2:1. Каменев — 11 (Плотников), 30:12 — 2:2. Дитц — 4 (Окулов), 31:28 — 2:3Вратари: Билялов (58:02) — Рейдеборн. Штраф: 6 — 6Броски: 21 (5+8+8) — 33 (14+14+5)

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счетом 4:3 и стал обладателем Кубка Гагарина второй раз подряд и третий в истории.