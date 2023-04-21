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    Да Коста: Невозможно назвать фаворита в серии ЦСКА — «Ак Барс»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс ЦСКА
    Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста высказался об игре команд в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом». Счет в серии 1:1.

    Стефан Да Коста
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    Стефан Да Коста

    «Как я вижу, ЦСКА — отличная крепкая команда, это не сумасшедшая по качеству команда, но её хоккеисты очень чётко придерживаются тренерского плана, играют очень организованно, чётко, хорошо используют свои шансы.

    "Ак Барс" же обладает великолепным составом, но одну встречу они играют великолепно, а вторую уже не столь классно, немного неровно.

    Но в любом случае это потрясающая серия между двумя лучшими командами этого сезона, невозможно назвать фаворита», — приводит слова Да Косты официальный сайт «Автомобилиста».

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