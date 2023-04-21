Да Коста: Невозможно назвать фаворита в серии ЦСКА — «Ак Барс»

Нападающийвысказался об игре команд в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между. Счет в серии 1:1.

«Как я вижу, ЦСКА — отличная крепкая команда, это не сумасшедшая по качеству команда, но её хоккеисты очень чётко придерживаются тренерского плана, играют очень организованно, чётко, хорошо используют свои шансы.

"Ак Барс" же обладает великолепным составом, но одну встречу они играют великолепно, а вторую уже не столь классно, немного неровно.

Но в любом случае это потрясающая серия между двумя лучшими командами этого сезона, невозможно назвать фаворита», — приводит слова Да Косты официальный сайт «Автомобилиста».

Третий матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» пройдет 21 апреля в Москве. Прогноз на эту встречу можно посмотреть тут.