В третьем матче финала Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Итоговый счет 1:4 в первом матче не совсем корректно воссоздает события встречи. Там ЦСКА не был так плох. Более того, при определенной доле фарта он мог брать игру под контроль и тащить победу.

После крупного влета в дебюте финала столичный клуб нуждался в перезагрузке. Этой цели ЦСКА добился. Упорный хоккей в Казани принес «армейцам» важнейшую победу — 3:0, а в серии восстановилось равенство перед трансфером в Москву.

Первую шайбу в матче забросил Владислав Каменев. Восьмой в текущем плей-офф гол 26-летний нападающий воткнул на 12-й минуте стартового периода. Еще один страйк Билялову выписал Ярослав Дыбленко. Произошло это на 14-й минуте вторых двадцати.

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В третьем периоде ЦСКА полторы минуты отбивался от «Ак Барса» в формате «5 на 3», но все, что насыпала Казань, смял Адам Рейдеборн, который оформил пятый шатаут в плей-офф. За пару минут до финальной сирены Михаил Григоренко забросил шайбу в пустые и прикончил соперника.

«Ак Барс»

После 4:1 в дебюте серии Казань ждала продолжения. Во втором заходе на «Татнефть-Арене» случился разгром, но не тот, что хоккеисты «Ак Барса» нарисовали в головах перед стартом матча — 0:3.

Первый период казанцы начали активно, но гол вмазали именно в их ворота. В попытках закамбэчить «Ак Барс» даже забил, однако шайба пересекла линию после сирены.

Во вторых двадцати команда Зинэтулы Билялетдинова устроилась на 0:2, а переломный момент мог наступить при двойном численном преимуществе хозяев в начале третьего периода. Увы, прошить шайбу сквозь текстуры «армейцев» не удалось.

Антигероем матча стал Кирилл Адамчук, который удалялся дважды. Второй штраф отправил его на 5 минут и украл у Казани важнейшее время. Позже случился прилет в пустые, ставший причиной крупного поражения. За три периода «Ак Барс» нанес 29 бросков в створ, а Тимур Билялов совершил 16 сэйвов (88.89%).

Коэффициенты

Победу ЦСКА букмекеры рассматривают за 2.34, ничью — за 3.30, а победу «Ак Барса» — за 3.10.

Прогноз

После насыщенной событийности в Казани столичный клуб решительно настроен переформатировать эту серию на своей территории. Во втором матче на «Татнефть-Арене» «армейцы» увидели слабые места «Ак Барса», на которые теперь надавят при своей публике.

В матче среды команда Федорова выключила из игры ведущих страйкеров Казани и не дала всерьез напрячь Рейдеборна. В Москве от ЦСКА резонно ждать такую же историю. Они реализуют партию своих моментов и срежут «Ак Барс» без большого количества пропущенных .

Ставка

На родном льду «армейцы» не допустят промах, они знают, что настал тот самый момент, когда в серии нужно вырываться вперед. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.34.

Закрыть казанских суперфорвардов — это половина дела. Для результата с маркировкой «+» хозяевам придется вновь раскочегарить персональную реализацию. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 за 2.20.