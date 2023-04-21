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    Дома ЦСКА качнет серию в свою пользу

    ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.34) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 21 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Ак Барс»
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    «Ак Барс» — ЦСКА. Первый матч
    В третьем матче финала Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    Итоговый счет 1:4 в первом матче не совсем корректно воссоздает события встречи. Там ЦСКА не был так плох. Более того, при определенной доле фарта он мог брать игру под контроль и тащить победу.

    После крупного влета в дебюте финала столичный клуб нуждался в перезагрузке. Этой цели ЦСКА добился. Упорный хоккей в Казани принес «армейцам» важнейшую победу — 3:0, а в серии восстановилось равенство перед трансфером в Москву.

    Первую шайбу в матче забросил Владислав Каменев. Восьмой в текущем плей-офф гол 26-летний нападающий воткнул на 12-й минуте стартового периода. Еще один страйк Билялову выписал Ярослав Дыбленко. Произошло это на 14-й минуте вторых двадцати.

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    В третьем периоде ЦСКА полторы минуты отбивался от «Ак Барса» в формате «5 на 3», но все, что насыпала Казань, смял Адам Рейдеборн, который оформил пятый шатаут в плей-офф. За пару минут до финальной сирены Михаил Григоренко забросил шайбу в пустые и прикончил соперника.

    «Ак Барс»

    После 4:1 в дебюте серии Казань ждала продолжения. Во втором заходе на «Татнефть-Арене» случился разгром, но не тот, что хоккеисты «Ак Барса» нарисовали в головах перед стартом матча — 0:3.

    Первый период казанцы начали активно, но гол вмазали именно в их ворота. В попытках закамбэчить «Ак Барс» даже забил, однако шайба пересекла линию после сирены.

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    • Во вторых двадцати команда Зинэтулы Билялетдинова устроилась на 0:2, а переломный момент мог наступить при двойном численном преимуществе хозяев в начале третьего периода. Увы, прошить шайбу сквозь текстуры «армейцев» не удалось.

    Антигероем матча стал Кирилл Адамчук, который удалялся дважды. Второй штраф отправил его на 5 минут и украл у Казани важнейшее время. Позже случился прилет в пустые, ставший причиной крупного поражения. За три периода «Ак Барс» нанес 29 бросков в створ, а Тимур Билялов совершил 16 сэйвов (88.89%).

    Коэффициенты

    Победу ЦСКА букмекеры рассматривают за 2.34, ничью — за 3.30, а победу «Ак Барса» — за 3.10.

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    Прогноз

    После насыщенной событийности в Казани столичный клуб решительно настроен переформатировать эту серию на своей территории. Во втором матче на «Татнефть-Арене» «армейцы» увидели слабые места «Ак Барса», на которые теперь надавят при своей публике.

    В матче среды команда Федорова выключила из игры ведущих страйкеров Казани и не дала всерьез напрячь Рейдеборна. В Москве от ЦСКА резонно ждать такую же историю. Они реализуют партию своих моментов и срежут «Ак Барс» без большого количества пропущенных.

    Ставка

    На родном льду «армейцы» не допустят промах, они знают, что настал тот самый момент, когда в серии нужно вырываться вперед. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.34.

    Закрыть казанских суперфорвардов — это половина дела. Для результата с маркировкой «+» хозяевам придется вновь раскочегарить персональную реализацию. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 за 2.20.

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    ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на хоккей. Дома ЦСКА качнет серию в свою пользу
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