ЦСКА сравнял счет в финальной серии КХЛ с «Ак Барсом»

В Казани состоялся второй матч финальной серии плей-офф КХЛ между. Победу со счетом 3:0 одержали гости.

В первом периоде счет открыл Владислав Каменев. Авторами ассиста выступили Константин Окулов и Сергей Плотников.

Уйти в отрыв гостям удалось во второй части встречи благодаря шайбе Ярослава Дыбленко. Михаил Григоренко стал автором третьей шайбы «армейев».

КХЛ. Плей-офф. Финал. Второй матч «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Каменев — 9 (Окулов, Плотников), 12:32 — 0:1. Дыбленко — 2 (Григоренко, Полтапов), 34:02 — 0:2. Григоренко — 11 (п.в., Сергеев), 58:11 — 0:3Вратари: Билялов (57:00 — 58:11) — РейдеборнШтраф: 9 — 8. Броски: 29 (9+10+10) — 19 (6+7+6)Счет в серии: 1-1

Счет в серии теперь ничейный 1:1. Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Москве. Начало в 19:00 мск.