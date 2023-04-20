Определился окончательный состав и тренерский штаб «России 25» на майское турне

Тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси.

Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Николаев, Сергей Иванов (оба — СКА)

Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба — «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все — СКА), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»), Илья Карпухин («Трактор»).

Нападающие: Захар Бардаков, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Михаил Воробьёв, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Максим Джиошвили («Динамо» М), Матвей Мичков («Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилёв (оба — «Нефтехимик), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачёв (»Амур«), Иван Зинченко, Александр Яремчук, Владислав Кара (все — "Витязь").

Тренерский штаб команды:

Главный тренер — Роман Ротенберг.

Тренеры — Сергей Зубов, Константин Шафранов, Альберт Лещёв, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев.

Тренеры вратарей — Антон Зеленов, Юрий Ключников.

Тренеры по ОФП — Артём Нехороших и Александр Трошин.