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    Буре: Мы добьемся того, что Россия будет играть на чемпионатах мира

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сборная России КХЛ
    Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре высказался о том, что Международная федерация хоккея продлила (ИИХФ) продлила отстранение сборной России от международных турниров.

    Павел Буре
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    Павел Буре

    «Мы все надеемся, что когда-то снова начнем участвовать в чемпионате мира. Федерация хоккея России и я в том числе делаем всё возможное, ведем переговоры, часто беседуем с представителями IIHF.

    Но есть определенные нюансы, и по своим причинам Международная федерация хоккея пока не может нас вернуть на интернациональные турниры.

    Но всё меняется в жизни, и никогда не надо рубить с плеча. В конечном итоге мы добьемся того, что Россия будет играть на чемпионатах мира», — приводит слова Буре «Матч ТВ».

    Напомним, у России отобрали право проведения МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске, а также ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

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