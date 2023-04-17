Буре: Мы добьемся того, что Россия будет играть на чемпионатах мира

Специальный представитель ФХР по международным деламвысказался о том, что Международная федерация хоккея продлила (ИИХФ) продлила отстранение сборной России от международных турниров.

«Мы все надеемся, что когда-то снова начнем участвовать в чемпионате мира. Федерация хоккея России и я в том числе делаем всё возможное, ведем переговоры, часто беседуем с представителями IIHF.

Но есть определенные нюансы, и по своим причинам Международная федерация хоккея пока не может нас вернуть на интернациональные турниры.

Но всё меняется в жизни, и никогда не надо рубить с плеча. В конечном итоге мы добьемся того, что Россия будет играть на чемпионатах мира», — приводит слова Буре «Матч ТВ».

Напомним, у России отобрали право проведения МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске, а также ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.