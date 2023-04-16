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    Кузнецов о провальном сезоне: Извините, мне нечего сказать

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отказался оценивать уровень своего хоккея в текущем сезоне.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан признался, что его разочаровала игра Кузнецова.

    «На данный момент мне нечего сказать. Извините. Мне нужно немного больше времени, чтобы все взвесить.

    Мне нужно будет посидеть и подумать, почему так получилось. Уверен, что в следующем году сыграю сильнее», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.

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    • Кузнецов в текущем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.

    «Вашингтон» впервые за девять лет на попал в плей-офф НХЛ, заняв всего лишь 13-е место в Восточной конференции.

    Ранее сообщалось, что Кузнецов может покинуть «Вашингтон».

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