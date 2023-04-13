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    Голкипер ЦСКА Рейдеборн стал лучшим вратарем финалов конференций КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Ак Барс
    КХЛ признала лучших игроков финальных серий Западной и Восточной конференций в Кубке Гагарина.

    Адам Рейдеборн
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    Адам Рейдеборн

    Адам Рейдеборн из ЦСКА был признан лучшим голкипером. В 6-и матчах серии со СКА, одержал 4 победы и дважды сыграл на ноль.

    Лучшим защитником стал Дмитрий Юдин из «Ак Барса». Игрок обороны набрал 4 (2+2) очков в 5-и встречах серии с «Авангардом» (4:1 в серии).

    Михаил Григоренко из ЦСКА был признан лучшим нападающим. Форвард сыграл 6 матчей в серии со СКА (4:2 в серии) и набрал 7 (3+4) очков.

    Лучшим новичком стал защитник «Ак Барса» Никита Евсеев, который за 4 матча в финале Восточной конференции забил гол и сделал голевую передачу.

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