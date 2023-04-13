Голкипер ЦСКА Рейдеборн стал лучшим вратарем финалов конференций КХЛ

КХЛ признала лучших игроков финальных серий Западной и Восточной конференций в Кубке Гагарина.

Адам Рейдеборн из ЦСКА был признан лучшим голкипером. В 6-и матчах серии со СКА, одержал 4 победы и дважды сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Дмитрий Юдин из «Ак Барса». Игрок обороны набрал 4 (2+2) очков в 5-и встречах серии с «Авангардом» (4:1 в серии).

Михаил Григоренко из ЦСКА был признан лучшим нападающим. Форвард сыграл 6 матчей в серии со СКА (4:2 в серии) и набрал 7 (3+4) очков.

Лучшим новичком стал защитник «Ак Барса» Никита Евсеев, который за 4 матча в финале Восточной конференции забил гол и сделал голевую передачу.